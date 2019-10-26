رياضة | ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا هاما على حساب فريق استون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي :-

وواصل السيتي زحفه نحو القمة خلف ليفربول المتصدر وصاحب ال25 نقطة، حيث رفع فريق مانشستر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بطولة ترتيب الدوري الإنجليزي والذي حقق لقبه في الموسمين الماضيين بقيادة مدربه بيب جوارديولا.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-

1- ليفربول 25 نقطة.

2- مانشستر سيتي 22 نقطة.

3- ليستر سيتي 20 نقطة.

4- تشيلسي 17 نقطة.

5- أرسنال 15 نقطة.

6- كريستال بالاس 14 نقطة.

7- توتنهام هوتسبير 12 نقطة.

8- بيرنلي 12 نقطة.

9- شيفيلد يونايتد 12 نقطة.

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10- بورنموث 12 نقطة.

11- وست هام يونايتد 12 نقطة.

12- ولفرهامبتون 11 نقطة.

13- استون فيلا 11 نقطة.

14- مانشستر يونايتد 10 نقاط.

15- ايفرتون 10 نقاط.

16- برايتون 9 نقاط.

17- نيوكاسل يونايتد 8 نقاط.

18- ساوثهامبتون 8 نقاط.

19- نوريتش سيتي 7 نقاط.

20- واتفورد 4 نقاط.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق جميع البطولات في انجلترا بالموسم الماضي لأول مرة في تاريخ انجلترا، وأيضاً توج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز في اخر نسختين له مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ويريد فريق ليفربول تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد غيابه عن خزائن الفريق الأحمر لما يقارب الثلاثين عاما.