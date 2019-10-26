رياضة | ستيرلينج أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستيرلينج أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام أستون فيلا.

وحقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على أستون فيلا في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل ستيرلينج الهدف الأول للسيتي في هذا اللقاء الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب "الاتحاد" في الدقيقة 46.

ورفع ستيرلينج رصيده من الأهداف هذا الموسم للهدف السابع خلف جيمي فاردي وسيرجيو أجويرو وتام أبراهام.