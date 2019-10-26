رياضة | أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بمشاركة تريزيجيه (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بمشاركة تريزيجيه (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاءت أهداف مباراة مانشسر سيتي وأستون فيلا في الشوط الثاني من مباراتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمود حسن تريزيجيه في المباراة كاملة مع فريق أستون فيلا ضد مانشستر سيتي الذي بدأ أهدافه رحيم سترلينج في الدقيقة 46، وأحرز كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 67 فيما تولي مجوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة 70 من مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

Advertisements

ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف فريق ليفربول المتصدر في الوقت الحالي قبل مواجهة توتنهام غدًا بينما يلعب السيتي مع ساوثهامبون في الجولة رقم 11