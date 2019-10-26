رياضة | أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بمشاركة تريزيجيه (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بمشاركة تريزيجيه (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاءت أهداف مباراة مانشسر سيتي وأستون فيلا في الشوط الثاني من مباراتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك محمود حسن تريزيجيه في المباراة كاملة مع فريق أستون فيلا ضد مانشستر سيتي الذي بدأ أهدافه رحيم سترلينج في الدقيقة 46، وأحرز كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 67 فيما تولي مجوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة 70 من مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا
ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف فريق ليفربول المتصدر في الوقت الحالي قبل مواجهة توتنهام غدًا بينما يلعب السيتي مع ساوثهامبون في الجولة رقم 11