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رياضة | أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بمشاركة تريزيجيه (فيديو)

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جاءت أهداف مباراة مانشسر سيتي وأستون فيلا في الشوط الثاني من مباراتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الممتاز.

 

 

وشارك محمود حسن تريزيجيه في المباراة كاملة مع فريق أستون فيلا ضد مانشستر سيتي الذي بدأ أهدافه رحيم سترلينج في الدقيقة 46، وأحرز كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 67 فيما تولي مجوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة 70 من مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

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ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف فريق المتصدر في الوقت الحالي قبل مواجهة توتنهام غدًا بينما يلعب السيتي مع ساوثهامبون في الجولة رقم 11

 

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