رياضة | نتيجة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم .. شاهد الأهداف وملخص تريزيجيه

انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، حيث أهدر أصحاب الأرض الفرص التي أتيحت لهم عن طريق جابريل خيسوس ورحيم ستيرلينج وبيرناردو سيلفا.

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني نجح رحيم ستيرلينج في إحراز الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 46، ليضيف بعدها كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 70 عزز إلكاي جوندوجان من تقدم رجال المدرب بيب جوارديولا محرزا الهدف الثالث وأكمل السيتي المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة 87 بعد حصول فيرناندينهو على البطاقة الصفراء الثانية لتنتهي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم باكتساح الأول للثاني بثلاثية نظيفة.