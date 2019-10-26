رياضة | بطولة العالم للأثقال مهددة بالإلغاء وعقوبات في انتظار مصر

وأوضح عوين أن الاتحاد يواجه صعوبات من مسئولي وزارة الرياضة بسبب عدم استخراج بعض التأشيرات لمنتخب إيران المشارك بالبطولة وكذلك عدد من أفراد اللجنة المنظمة على الرغم من استخراج نفس التأشيرات لهم في البطولة السابقة التي استضافتها مصر أيضا في الأقصر نوفمبر الماضي 2018 .

وأضاف "اتحاد المكفوفين نجح في تنظيم بطولة رائعة في الأقصر رغم ضعف الإمكانات وتجاهل الوزارة للبطولة رغم أن مصر هي أول دولة إفريقية تنظم بطولة العالم وضربت رقم قياسي في البطولة الماضية بمشاركة 9 دول بها والبطولة القادمة مصر تواصل تحطيم الأرقام كأول دولة تستضيف البطولة مرتين متتاليتين كما سيشارك بالبطولة القادمة 12 دولة وتستضيفها أحد فنادق القاهرة" .

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وتابع "الوزارة تجاهلت تكريم الأبطال في البطولة الماضية التي حصدت مصر بها المركز الثالث رغم حداثة عهد اللعبة والتي تم تشكيلها منذ عام ونصف فقط وحتى اليوم ومع مرور عام كامل تتجاهل الوزارة صرف التكريمات المنصوص عليها في اللائحة كما تواصل الوزارة تجاهلها لهذا القطاع من الشعب برفض استخراج التأشيرات" .

وشدد رئيس اتحاد رياضات المكفوفين على أنه في حالة عدم استخراج هذه التأشيرات فإن مصر ستكون معرضة لعقوبات صارمة من الاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين ( IBSA ) وهو ما حدث من قبل في لعبة الجودو حينما تجاهلت الوزارة الموقف وحاولت التحرك بعد فوات الأوان .

وناشد عوين الوزارة وجميع وسائل الإعلام بمساندة هذا القطاع الذي يمثل الملايين من شعب مصر والذي يعمل بالجهود الذاتية فقط متمنيا أن تتحرك الدولة بمسئوليها لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان .