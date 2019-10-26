رياضة | بمشاركة تريزيجيه.. مانشستر سيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة تريزيجيه.. مانشستر سيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا في تحقيق الفوز على فريق استون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة كاملة مع فريق استون فيلا على ملعب الاتحاد.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا :-

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وسجل رحيم سترلينج الهدف الأول في شباك استون فيلا في الدقيقة 46، وعزز كيفين دي بروين النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 67، بينما أحرز جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة 70 من المباراة.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي :-

ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر والذي سيخوض مباراة صعبة غدا ضد فريق توتنهام هوتسبير على ملعب الانفيلد في إطار منافسات تلك الجولة.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق ساوثهامبتون في الجولة المقبلة على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في البريميرليج.