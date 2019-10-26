رياضة | أستون فيلا: "حد يتطمن على ظهر تريزيجيه" (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون فيلا: "حد يتطمن على ظهر تريزيجيه" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صفحة نادي أستون فيلا صورة للنجم محمود حسن تريزيجيه من مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي التي يتقدم فيها الأخير بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلقت الصفحة الرسمية لأستون فيلا على صورة تريزيجيه وهو يمرر الكرة من فوق ميندي مدافع مانشستر سيتى وعلقت عليها "حد يتطمن على ظهر تريزيجيه".

تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: هييتون

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خط الدفاع: جيبلرت - إنجلز - مينجز - تارجت

خط الوسط: ناكامبا - دوجلاس لويز - ماكجين

خط الهجوم: جيريليش - محمود حسن تريزيجيه - ويسلي مورايس