رياضة | السفير اليابانى يحضر منافسات بطولة الجمهورية للجودو للأسبوع الثانى على التوالى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير اليابانى يحضر منافسات بطولة الجمهورية للجودو للأسبوع الثانى على التوالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن جانبه ابدي المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد ترحيبه الشديد بالسفير الياباني متمنيا استمرار العلاقات المتميزة مع اليابان ، مؤكدا أن العلاقة القوية التى تربطه بالسفير اليابانى ، مكنته من إزالة اى رواسب سابقة تركها المجلس السابق ، مما أدى إلى قطع العلاقات بين الاتحادين المصرى ونظيره اليابانى خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن العلاقة بين الاتحادين أصبحت على مايرام ، الأمر الذى جعله يتفق مع السفير اليابانى على تقديم دعم فنى للإتحاد المصرى ، يتمثل فى استقدام مدربين يابانيين إلى القاهرة لعقد دورات تدريبية لرفع الكفاءة الفنية للمدربين المصريين ، والذهاب إلى المحافظات المختلفة التى تضم مناطق الاتحاد للإجتماع مع المدربين وإعطائهم دورات تدريبية ، وكذلك ترشيح مدربين متميزين لتولى تدريب بعض المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة ، وتقديم منحة أبسطة لزيادة معدل البطولات التى ينظمها الإتحاد ومناطقه المختلفة .