رياضة | السفير اليابانى يحضر منافسات بطولة الجمهورية للجودو للأسبوع الثانى على التوالى

ومن جانبه ابدي المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد ترحيبه الشديد بالسفير الياباني متمنيا استمرار العلاقات المتميزة مع اليابان ، مؤكدا أن العلاقة القوية التى تربطه بالسفير اليابانى ، مكنته من إزالة اى رواسب سابقة تركها المجلس السابق ، مما أدى إلى قطع العلاقات بين الاتحادين المصرى ونظيره اليابانى خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن العلاقة بين الاتحادين أصبحت على مايرام ، الأمر الذى جعله يتفق مع السفير اليابانى على تقديم دعم فنى للإتحاد المصرى ، يتمثل فى استقدام مدربين يابانيين إلى القاهرة لعقد دورات تدريبية لرفع الكفاءة الفنية للمدربين المصريين ، والذهاب إلى المحافظات المختلفة التى تضم مناطق الاتحاد للإجتماع مع المدربين وإعطائهم دورات تدريبية ، وكذلك ترشيح مدربين متميزين لتولى تدريب بعض المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة ، وتقديم منحة أبسطة لزيادة معدل البطولات التى ينظمها الإتحاد ومناطقه المختلفة .

وحرص السفير اليابانى على حضور المنافسات وتسليم اللاعبين أصحاب المراكز الأولى الميداليات التذكارية وشهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية معهم ، واثني السفير علي مستوي اللاعبين قائلا : إن هذا ليس بغريب علي مصر بطلة أفريقيا ، بعد أن أعجب بمستوى اللاعبين المصريين ، مما جعله يؤكد أن الريادة الإفريقية المصرية سوف تستمر لسنوات مقبلة بفضل التخطيط السليم والإعداد الجيد ، من قبل مجلس الإدارة بقيادة المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصرى للعبة ، فضلا عن المسابقات القوية والتنظيم الرائع للبطولات المختلفة .