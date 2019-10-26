اونلاين | HD ستريم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر 26-10-2019 الدوري الانجليزي رابط يلا شوت live

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر اليوم 26-10-2019 في الدوري الانجليزي

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معرفة موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الانجليزي

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الجولة : الاسبوع الـ10

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : حفيظ دراجي

الساعة : 1:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 2:30 مساء بتوقيت السعودية