شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم أمام ليتشي في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 يستعرض الخليج 365 مشاهدة مباراة يوفنتوس وليتشي اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الكالشيو، والتي ستقام على ملعب كومونالي فيا ديل ماري.

وشهد تشكيل يوفنتوس اليوم غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما فضل ساري إراحته بعد شعورة ببعض الإجهاد. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: تشيزني Advertisements الدفاع: دانيلو، دي ليخت، بونوتشي، أليكس ساندرو الوسط: بيانيتش، إيمري تشان، بينتانكور الهجوم: بيرنارديسكي، ديبالا، هيجواين. مشاهدة مباراة يوفنتوس وليتشي اليوم يوفنتوس يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل ليتشي المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم أمام ليتشي في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.