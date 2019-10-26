شكرا لقرائتكم خبر عن رفع عدد أندية دوري أبطال آسيا إلى 40.. بدءاً من 2021 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (نيقوسيا)

أقر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (السبت)، زيادة عدد الأندية المشاركة في مسابقة دوري الأبطال إلى 40 وإضافة مجموعة لكل من منطقتي الشرق والغرب، بدءا من العام 2021، وزيادة عدد المنتخبات في كأس آسيا للسيدات في النسخة القادمة.

وقرر الاتحاد خلال اجتماع في مدينة دا نانغ الفيتنامية «تطوير دوري أبطال آسيا اعتباراً من موسم 2021، حيث سيتم توسيع بطولة دوري أبطال آسيا لتضم 40 نادياً، وسيتم استحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب، وسيتم العمل على تعزيز مكانة البطولة التي تعتبر من ضمن أغنى بطولات الأندية القارية في العالم».

وتقام المسابقة حاليا بمشاركة 32 فريقا في دور المجموعات، موزعة على 4 مجموعات لكل من منطقتي شرق آسيا وغربها.

وأكد الاتحاد في بيانه أن زيادة عدد الفريق لن تشمل «أي تغيير على المقاعد المخصصة لأفضل 6 اتحادات وطنية».

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وفي السياق، أكد الاتحاد عزمه على توسيع كأس آسيا للسيدات اعتبارا من نسخة 2022، ليصبح عدد المنتخبات المشاركة 12، مقارنة مع 8 منتخبات في النسخة الأخيرة التي استضافها الأردن عام 2018.

ولم يحدد الاتحاد بعد الدولة المضيفة للنسخة القادمة، علما أن 3 دول تقدمت بطلبات لذلك، وهي الصين تايبيه والهند وأوزبكستان.

وأشار الاتحاد إلى أن زيادة عدد المنتخبات في البطولة سيوفر للمزيد من اللاعبات والفرق والاتحادات الوطنية، نيل فرصة المنافسة في البطولة القارية، لاسيما في ظل الاهتمام المتزايد عالميا بتعزيز الكرة النسائية.

ونقل بيان الاتحاد عن رئيسه البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الذي بدأ هذا العام ولاية ثانية كاملة من 4 أعوام في منصبه، قوله «دائماً نتطلع لتطوير كرة القدم النسائية في قارة آسيا، وذلك من خلال إطلاق مبادرات جديدة، وقد أثمر ذلك عن فوز منتخباتنا بألقاب كأس العالم النسائية بكافة الفئات العمرية».

أضاف «كنا أول اتحاد قاري يضم في عضوية مكتبه التنفيذي 5 عضوات، وكان واحداً من بين عدد قليل من الاتحادات القارية التي تقوم بتعيين حكمات لإدارة مسابقات الرجال، وذلك في كأس الاتحاد الآسيوي».

وأمل رئيس الاتحاد في «إطلاق عصر جديد لكرة القدم الآسيوية».