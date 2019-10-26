شكرا لقرائتكم كهربا يرد الجميل لـ حسام البدري بهذه الطريقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف محمود عبد المنعم كهربا المحترف ضمن صفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، بفضل حسام البدري بعدما نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، تجمعه بالمدير الفني لمنتخب مصر، وذلك خلال مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد في المباراة الودية التي خاضها كهربا بقميص القلعة الحمراء وكان حسام البدري مديراً فنيا للمارد الأحمر.

واختار حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، محمود عبدالمنعم "كهربا"، ليكون ضمن صفوف منتخب مصر، الذى يستعد للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وسينضم اللاعبون المُحترفون إلى معسكر منتخب مصر يوم 11 من نوفمبر المقبل، قبل خوض مباراة كينيا التى ستقام يوم 14 من الشهر نفسه، ويليها مباراة جزر القمر التى ستقام يوم 18 من الشهر ذاته أيضًا، وبهذا يعود كهربا رسميًا إلى الفراعنة بعد استبعاده لفترة طويلة، ويستعرض "اليوم السابع" الفترة التى غاب فيها كهربا عن المنتخب الوطنى فى التقرير التالى..