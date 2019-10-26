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شكرا لقرائتكم كهربا يرد الجميل لـ حسام البدري بهذه الطريقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسينضم اللاعبون المُحترفون إلى معسكر منتخب مصر يوم 11 من نوفمبر المقبل، قبل خوض مباراة كينيا التى ستقام يوم 14 من الشهر نفسه، ويليها مباراة جزر القمر التى ستقام يوم 18 من الشهر ذاته أيضًا، وبهذا يعود كهربا رسميًا إلى الفراعنة بعد استبعاده لفترة طويلة، ويستعرض "اليوم السابع" الفترة التى غاب فيها كهربا عن المنتخب الوطنى فى التقرير التالى..
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