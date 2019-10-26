شكرا لقرائتكم قطر تحرم الأهلي من أليو ديانج في معسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي من حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، خلال معسكر الفريق الذى سيُقام في الإمارات خلال الأسبوع المقبل بسبب انضمامه لمنتخب بلاده الأوليمبي.

وغادر ديانج القاهرة خلال الساعات الماضية للانضمام لمنتخب مالى الذى سيُقيم معسكراً خارجياً بقطر استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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ويسافر الاهلي إلى الامارات يوم 31 أكتوبر لأقامه معسكر خارجي يستمر أسبوعاً بسب توقف الدوري لارتباطات المنتخب الأول الذى سيخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) بجانب ارتباطات المنتخب الأولمبي.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات أمس واليوم، وسيعود الفريق الأحمر للمران غداً على ملعب التتش ويتدرب لحين السفر للأمارات لإقامة المعسكر الخارجي الذى يستعد من خلاله لاستئناف بطولة الدوري المصري وكذلك مواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر المقبل بإستاد رادس في انطلاقة مشوار دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.