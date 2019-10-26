شكرا لقرائتكم قطر تحرم الأهلي من أليو ديانج في معسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغادر ديانج القاهرة خلال الساعات الماضية للانضمام لمنتخب مالى الذى سيُقيم معسكراً خارجياً بقطر استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وحصل الأهلي على راحة من التدريبات أمس واليوم، وسيعود الفريق الأحمر للمران غداً على ملعب التتش ويتدرب لحين السفر للأمارات لإقامة المعسكر الخارجي الذى يستعد من خلاله لاستئناف بطولة الدوري المصري وكذلك مواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر المقبل بإستاد رادس في انطلاقة مشوار دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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