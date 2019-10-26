شكرا لقرائتكم تأهل هانيا الحمامي إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسيدات الإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتفوقت هانيا على منافستها الأسترالية دونا لوبان بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-9 . وتمكنت هانيا الحمامي من اللحاق بالرباعي المصري رنيم الوليلي المصنفة الأولى ونور الطيب المصنفة الثالثة ونوران جوهر المصنفة الخامسة وسلمى هاني. Advertisements بينما خسرت نادين شاهين أمام منافستها أني أو بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-9, 11-9, 11-6 وتعتبر نور الشربيني حاملة لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، وذلك بعدما حصدت اللقب عقب تغلبها على نور الطيب المصنفة العالمية الثالثة في المباراة النهائية.

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