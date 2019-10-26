شكرا لقرائتكم هل يلحق محمد عواد بمعسكر منتخب مصر بعد إصابة "الرقبة"؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عواد موقفه من اللحاق بمعسكر المنتخب الوطنى فى حالة وجوده ضمن الاختيارات الفنية لـ حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة فى المعسكر القادم المنتظر إقامته بداية الشهر المقبل تمهيداً لخوض ودية أمام جيبوتي أو ليبريا فى إطار الإعداد لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر بالقاهرة ثم السفر لمواجهة جزر القمر فى الجولة الأولى و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام بالكاميرون.

وتعرض عواد لإصابة مؤخراً مع الزمالك فى مباراة جينيراسيون فوت السنغالى التي أقيمت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد، وذلك مساء أمس الجمعة، جاءت الإصابة فى الرقبة ليقوم جهاز الفريق الطبى بتركيب "رقبة طبية" له تمهيدا للخضوع لأشعة التى أثبتت بعد ذلك إصابته بمزق بسيط في عضلة الرقبة.

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وأوضح حارس فريق الزمالك لزملائه بالفريق الأبيض إن سيكون جاهز بعد 5 أيام للمشاركة فى التدريبات لذلك حرص على التغريد بشأن إصابته على حسابه على موقع "تويتر" للتأكيد إن الإصابة بسيطة حتى تكون الأمور واضحة بالنسبة له قبل اختيارات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعدما أكد الحارس عبر حسابه أنه سيشارك مع الزمالك في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مواجهة جينيراسيون السنغالى والممتدة حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وبذلك سيكون عواد جاهزا للانضمام إلى المنتخب الوطنى حال تواجده ضمن اختيارات حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة خاصة بعدما قام بضمه فى مباراة بوتسوانا الودية التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى والتى شارك فيها عواد خلال الشوط الثانى.