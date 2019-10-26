شكرا لقرائتكم تيغالي: يعجبني حمدالله وغوميز.. والهلال سيحقق الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الأرجنتيني سيبستيان تيغالي، مهاجم الوحدة الإماراتي واللاعب السابق لنادي الشباب السعودي، عن إعجابه بمستوى الهلال هذا الموسم، لاسيما بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وتوقع فوز الفريق بلقب النسخة الحالية على حساب أوروا الياباني.

وتأهل الهلال إلى نهائي البطولة القارية للمرة الثالثة في النسخة الحالية، وسيواجه أوروا الياباني في النهائي الذي يلعب بنظام الذهاب والإياب، في نوفمبر المقبل.

وحول توقعاته لمباراة الديربي المقبلة بين الهلال والنصر، قال تيغالي لـ "العربية.نت": بالنسبة لي أرى أن الهلال فريق رائع جدا، لديه مجموعة مميزة حاليا، وسأعمل على متابعة الديربي لأنني أحب مشاهدة هذه المباراة.

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وأضاف: لا أتابع العديد من مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، لكنني حريص على مشاهدة مواجهات الهلال في دوري أبطال آسيا، وأتمنى له التوفيق في النهائي، وأعتقد أنه سيحقق اللقب القاري.

وبخصوص اللاعبين المميزين في صفوف الفريقين، ذكر: هناك أسماء عديدة مميزة، وفي هجوم النصر يتواجد لاعب رائع هو عبدالرزاق حمدالله، أيضا في الهلال يعتبر الفرنسي غوميز مهاجم من طراز عال.

ويستضيف الهلال غريمه النصر، يوم الأحد، على ملعب ستاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.