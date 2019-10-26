الترجي يثق في قدرته على تجاوز أزمة الإصابات أمام الصفاقسي









اسماء السيد - يعاني الترجي حامل لقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم من عدة إصابات قبل مواجهة مرتقبة ضد غريمه الصفاقسي لكنه يأمل في مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية.

ويلعب الترجي في ضيافة الصفاقسي في قمة الجولة غدا الأحد وسيحاول تحقيق فوزه الرابع على التوالي رغم غياب المهاجمين طه ياسين الخنيسي وهيثم الجويني والمدافع الجزائري عبد القادر بدران.

وقال سامح الدربالي ظهير أيمن الترجي "تنتظرنا مباراة صعبة أمام الصفاقسي ونأمل أن يكون الفريق جاهز لتحقيق نتيجة جيدة وحصد النقاط.. كل نقطة تكسبها مهمة جدا في سباق التنافس على الدوري".

وأضاف أن الترجي قدم أداء جيدا في انتصاره 4-1 على اتحاد بنقردان في الجولة السابقة رغم الغيابات بفضل ثراء تشكيلة الفريق وتحسن الانسجام بين اللاعبين.

وسيحاول الصفاقسي الاستفادة من أفضلية اللعب على أرضه ومواصلة صحوته بقيادة المدرب الجديد فتحي الجبال بعد الخسارة في أول جولة.

وقال الجبال للصحفيين "سيكون اللعب أمام جمهورنا عاملا إيجابيا جدا في مواجهة الترجي ونأمل أن يمنحنا دعما قويا".

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واضاف "ستكون مباراة قوية بين منافسين دائمين على اللقب ونحن متفائلون والروح المعنوية للاعبين مرتفعة ونريد تحقيق نتيجة جيدة".

ويحتل الصفاقسي المركز الثاني برصيد 12 نقطة من خمس مباريات بينما يملك الترجي تسع نقاط من ثلاث مباريات.

ويستعيد الصفاقسي جهود المدافع نسيم هنيد والمهاجم كريس كواكو القادم من ساحل العاج وكينجسلي إيدو من نيجيريا بعد تعافيهم من الإصابات.

ويتطلع الافريقي إلى تحقيق المزيد من الانتصارات متجاوزا أزمة الديون والمشاكل المالية والعقوبات الرياضية عندما يستضيف شبيبة القيروان.

وحقق الافريقي أربعة انتصارات في خمس مباريات لكنه يملك ست نقاط بعد خصم ست نقاط من رصيده بسبب عقوبة من الاتحاد الدولي (الفيفا) بينما يعاني شبيبة القيروان من بداية موسم صعبة باحتلاله المركز 12 برصيد ثلاث نقاط.

ويستضيف النجم الساحلي خامس الترتيب منافسه البنزرتي صاحب المركز التاسع ويتطلع الاتحاد المنستيري المتصدر برصيد 13 نقطة إلى مواصلة بدايته القوية بالتغلب على مستضيفه حمام الأنف.

كما يواجه هلال الشابة، الوافد الجديد، منافسه نجم المتلوي متذيل الترتيب ويلتقي الملعب التونسي مع اتحاد تطاوين ويلعب اتحاد بنقردان مع مستقبل سليمان.