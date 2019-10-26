رودجرز يشيد بشراسة ليستر في الفوز القياسي على ساوثامبتون









اسماء السيد - قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي إن فريقه يتعلم كيفية اللعب بشراسة وذلك عقب الفوز القياسي 9-صفر على ساوثامبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة.

وهذا أكبر فوز لفريق خارج أرضه في تاريخ دوري الأضواء في إنجلترا وعادل أكبر انتصار في حقبة الدوري الممتاز، سواء داخل الأرض أو خارجها، إذ استغل ليستر ثلاثيتين من أيوزي بيريز وجيمي فاردي.

وبات ساوثامبتون يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد رايان برتارند عقب 12 دقيقة، حيث كان حينها متأخرا بهدف، ولم يكن بوسعه التعامل مع سرعة ودقة لاعبي ليستر.

وتقدم ليستر، الذي حقق مفاجأة مدوية بالتتويج بلقب الدوري في 2016، إلى المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يتبقى له مباراة إضافية.

وبعد التقدم 5-صفر في الشوط الأول طالب رودجرز لاعبيه بمواصلة محاولات تسجيل الأهداف من أجل إظهار أن ليستر "فريق كبير".

وقال رودجرز لشبكة سكاي سبورتس "لقد قلنا بين الشوطين يجب الإبقاء على اللعب بسرعة في المباراة ويجب معاقبة المنافس.

"هذا أمر صعب على رالف (هازنهوتل مدرب ساوثامبتون) لكننا كنا نؤدي عملنا ونحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.

"لقد قلنا إن النتيجة هي التعادل السلبي بين الشوطين وهذا جزء من ثقافتنا وأنه يجب التخلص من آثار الفريق الصغير ونصبح مثل الكبار ونحترم اللعبة. هم لاعبون موهوبون ويتعلمون اللعب بشراسة".

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وأضاف مدرب ليفربول السابق "نحن نثق في عملنا ونعتقد أن بوسعنا مواصلة اللعب بقوة هذا الموسم.. يرغب اللاعبون في التطور والتحسن".

* لا يوجد قتال

وتقبل النمساوي هازنهوتل مسؤوليته عن الهزيمة لكنه تساءل عن مدى رغبة لاعبيه في التنافس بقوة مع ليستر.

وقال مدرب ساوثامبتون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "كان الأداء كارثيا ويجب أن أتقدم بالاعتذار وأتحمل المسؤولية بنسبة 100 بالمئة. لم يسبق لي مشاهدة فريق يلعب مثل هذا ولم يكن هناك أي قتال على أي شيء".

وأضاف "من المرعب متابعة ذلك وكل شخص استمر لمشاهدة ما يحدث هو مشجع كرة قدم حقيقي. ليستر كان حاضرا في كل جزء في الملعب بشكل أفضل منا".

وسيكون هازنهوتل مطالبا بأن يتعافى فريقه سريعا قبل اللعب في الدور الرابع لكأس الرابطة مع مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال هازنهوتل "أنا رجل أشعر بالفخر لكن طريقة لعبنا ليست هي الطريقة التي أود أن أتابع فريقي يؤديها. يجب أن نرفع رؤوسنا وهذه مهمتي في الأيام القليلة المقبلة.

"يجب علينا جميعا أن نفعل كل شيء ممكن حتى نتعافى مما حدث".