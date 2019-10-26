اسماء السيد - أحرز العملاق ليبرون جيمس 32 نقطة ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز 95-86 على يوتا جاز في بداية مشوار الفريق على أرضه بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الجمعة.
ومرر جيمس عشر كرات حاسمة لزملائه كما أضاف أنطوني ديفيز 21 نقطة ومنع خمس محاولات للمنافس واستحوذ على سبع كرات مرتدة بينما تألق تروي دانييلز عقب المشاركة كبديل وسجل 15 نقطة.
وتعافى ليكرز بذلك من خسارته في الجولة الافتتاحية أمام جاره لوس أنجليس كليبرز يوم الثلاثاء الماضي.
وتصدر دونوفان ميتشيل قائمة مسجلي النقاط في جاز برصيد 24 نقطة وأضاف مايك كونلي 13 نقطة لكنه أهدر ثماني رميات من 11 محاولة خلال اللعب وأربع رميات ثلاثية من أصل خمس محاولات.
وهذه المباراة الثانية على التوالي التي يعاني فيها كونلي في الجانب الهجومي بعدما سجل مرة واحدة من 16 محاولة خلال فوز جاز على أوكلاهوما سيتي يوم الأربعاء.
وخاض جاز المباراة دون العملاق بويان بوجدانوفيتش الذي غاب بسبب معاناته من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مواجهة ثاندر.
وبعد التعادل 43-43 في بداية الربع الثالث سجل ليكرز 31 نقطة مقابل 12 فقط لمنافسه ليتقدم فريق جيمس بنتيجة 74-55.
ولم يتمكن جاز من تقليص الفارق لأقل من تسع نقاط حتى النهاية.
كانت هذه تفاصيل خبر العملاق جيمس يقود ليكرز للفوز على جاز في دوري السلة الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.