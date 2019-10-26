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مروان الشوربجي يتأهل لدور الـ16 ببطولة مصر الدولية للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصري مروان الشوربجي ، المصنف العاشر عالمياً لرجال الاسكواش، إلى دور الـ 16 ببطولة مصر الدولية، التي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 186 ألف دولار.

وفاز مروان الشوربجي على منافسه الانجليزي ناثان لاك بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8 و11-8 و 12-10.

ويترقب مروان الشوربجي الفائز من مباراة مصطفى عسل لاعب الأهلي وبطل العالم للناشئين والبيروفي دييجو إلياس في مباراة دور الـ 32 التي تجمع الثنائي.

ويسعى مروان الشوربجي للتقدم في التصنيف العالمي بعدما استعاد مكانه بقائمة التوب 10، وكان مروان قد تراجع في التصنيف خلال الموسم الماضي بعد غيابه عن المشاركة في المباريات للإصابة.

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