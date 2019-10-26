شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلاح يحيل الميزانية للمركزى للمحاسبات لعدم اكتمال النصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس إتحاد السلاح ، عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية للاتحاد لمناقشة الميزانية والحساب الختامى واعتماد خطة النشاط.

و قال الحسينى إن الجلسة الأولى شهدت حضور 5 أعضاء فقط من أصل 10 أرسلوا التفويض، علما بأن عمومية اتحاد السلاح تضم 11 هيئة، وحضور 3 فقط فى الجلسة الثانية .

وأشار الحسيني إلى أنه سيتم تحويل الميزانية إلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى ظل عدم اكتمال العمومية وتفويض الاتحاد فى كافة إجراءات العمومية الباقية.