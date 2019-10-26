شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطمئن على لاعب الأهلي قبل جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على دعم محمد محمود لاعب الفريق قبل رحلته العلاجية والتى تبدأ بالخضوع لفحص طبى جديد فى ألمانيا قبل جراحة الرباط الصليبى.

وتحدث المدير الفني للأهلي مع اللاعب، إلى جانب الحديث مع الجهاز الطبى، للتعرف على آخر المستجدات الخاصة به قبل سفره إلى ألمانيا، وتمنى الشفاء العاجل للاعب الفريق، خاصة أنه من المواهب الجيدة وصاحب إمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتعرض محمد محمود لاعب الأهلي لإصابة فى مران الفريق الأربعاء الماضى، وكشفت الفحوصات الطبية التى أجراها عن تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى، وطالب محمود الخطيب، رئيس النادى، بسرعة الانتهاء من الأوراق الخاصة بسفره إلى ألمانيا للعلاج حيث من المتوقع أن يُجرى اللاعب الجراحة الثلاثاء المقبل.

وتعرض محمد محمود للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية مؤخراً حيث سبق واُصيب بالرباط الصليبي قبل تسعة أشهر خلال مشاركته الرسمية الثانية مع الاهلي في مباراة سموحة وعاد للملاعب مؤخراً.