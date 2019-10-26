شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز vs يانج أفريكانز.. من يتفوق فى التصنيف المحلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على يانج أفريكانز التنزانى فى الثالثة عصر غد، الأحد، على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

يانج أفريكانز التنزانى أقدم الفرق فى تنزانيا إذ تأسس عام 1935 وهو الفريق الأكثر شعبية ببلاده، وحصل على المركز الثانى بالدورى الموسم الماضى بعدما حصد 86 نقطة من 38 لقاء، فاز فى 27 وتعادل 5 وخسر 6 مباريات، ليصعد إلى دوري أبطال أفريقيا.

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فيما تعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى فى الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.

ونجح بيراميدز فى تصدر مسابقة الدوري المصرى بعد الفوز على الإنتاج الحربى بثلاثية مقابل هدفين فى الجولة الخامسة للمسابقة، ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 11 فى صدارة ترتيب الدوري، فى ظل خوضه مباراة أكثر من الزمالك واثنين عن الأهلي، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند ست نقاط فى المرتبة التاسعة.

بينما الموسم الحالي في بطولة الدوري التنزانى، يحتل يانج أفريكانز المركز الثانى عشرة، برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات خاضها، فاز فى لقاء وتعادل بلقاء وخسر آخر.