النجم الساحلي يخطر الأهلي بـ"مكان وزمان" موقعة رادس فى دور المجموعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الاهلى خطاباً رسمياً من نظيره النجم الساحلي يُخطره بموعد مباراة الفريقين فى انطلاقة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وحدد النادي التونسي 29 نوفمبر المقبل موعداً للمباراة التى ستقام على ملعب رادس بتونس فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. Advertisements وتضم المجموعة الثانية التي يتواجد فيها النجم الساحلي والأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا كلا من، الهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوى. ويسافر الأهلي إلى الإمارات يوم 31 أكتوبر الجارى لبدء معسكر خارجى يستمر أسبوعاً فى إطار تجهيزات الأهلى خلال الفترة المقبلة التى تتوقف فيها بطولة الدورى لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي. ويعود فريق الاهلى للتدريبات غداً بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة ويتدرب على ملعبه بالتتش عدة أيام لن تشهد خوض مباريات ودية، حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ثم يسافر الفريق للإمارات، وأنهى الجهاز الفني اتفاقه مع نادي بني ياس الإماراتى لخوض مباراة ودية يوم 3 نوفمبر المقبل.

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