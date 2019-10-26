شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينشر صورة مع حسام البدرى بقميص الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم كهربا ، المحترف ضمن صفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، تجمعه بحسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، خلال مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد والتى خاضها كهربا بالقميص الأحمر وكان حسام البدرى مديراً فنياً للأهلى.

وأعاد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، محمود عبدالمنعم "كهربا"، إلى صفوف منتخب مصر، الذى يستعد للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

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ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المُحترفون إلى معسكر منتخب مصر يوم 11 من نوفمبر المقبل، قبل خوض مباراة كينيا التى ستقام يوم 14 من الشهر نفسه، ويليها مباراة جزر القمر التى ستقام يوم 18 من الشهر ذاته أيضًا، وبهذا يعود كهربا رسميًا إلى الفراعنة بعد استبعاده لفترة طويلة، ويستعرض ”الخليج 365” الفترة التى غاب فيها كهربا عن المنتخب الوطنى فى التقرير التالى..