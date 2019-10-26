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شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينشر صورة مع حسام البدرى بقميص الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المُحترفون إلى معسكر منتخب مصر يوم 11 من نوفمبر المقبل، قبل خوض مباراة كينيا التى ستقام يوم 14 من الشهر نفسه، ويليها مباراة جزر القمر التى ستقام يوم 18 من الشهر ذاته أيضًا، وبهذا يعود كهربا رسميًا إلى الفراعنة بعد استبعاده لفترة طويلة، ويستعرض ”الخليج 365” الفترة التى غاب فيها كهربا عن المنتخب الوطنى فى التقرير التالى..
كهربا وحسام البدري
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