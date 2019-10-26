شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عبدالملك نجمة كرة اليد: كان نفسى أكون ممثلة وبحب عبلة كامل ودينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم هى مروة عيد عبد الملك المحترفة فى صفوف نيس الفرنسى لكرة اليد ، فكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ القراءة.. أنا بحب القراة جدا وبحرص دائما على شراء كتب والروايات. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ أرز بالخضروات والجمبرى. من نجمك المفضل؟ كريستيانو رونالدو.

مروة عيد 3 Advertisements من مطربك المفضل؟ تامر عاشور.. بحب اسمعه جدا وبعشق كل ألبوماته. لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟ كان نفسى أكون ممثلة. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا .. أنا لما بتعاكس مش بعمل أى رد فعل ومبتكلمش خالص. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ دينا الشربينى أو عبلة كامل.. شخصيتين مختلفتين لكنى بحبهم جدا.

مروة عيد بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بحب الكاجوال.. مريح أكثر بالنسبة لى.

مروة عيد عبد الملك

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