شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامى تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامي بطلة العالم لناشئات الاسكواش إلى دور الـ 16 ببطولة العالم للسيدات والتي تستضيفها مصر حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار.

وفازت هانيا الحمامى على منافستها الأسترالية دونا لوبان بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 36 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-9 .

ولحقت هانيا الحمامي بالرباعي المصري رنيم الوليلي المصنفة الأولى ونور الطيب المصنفة الثالثة ونوران جوهر المصنفة الخامسة وسلمى هاني.

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فيما خسرت نادين شاهين أمام منافستها أني أو بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-9, 11-9, 11-6

وتحمل نور الشربيني لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، وذلك بعدما حصدت اللقب عقب تغلبها على نور الطيب المصنفة العالمية الثالثة في المباراة النهائية.



نادين شاهين