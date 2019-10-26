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شاهد مقر إقامة بعثة المصرى البورسعيدى فى سيشل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره كوت دي اور بطل سيشل، والمقرر إقامتها على استاد لينيتيه فى الثانية عصرغد الأحد بتوقيت القاهرة – الرابعة بتوقيت فيكتوريا- ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى فيديو من داخل سيشل، حيث تقيم بعثة فريق الكرة الأول هناك، ونشرت الصفحة تقريرا عن أشهر الأطعمة فى سيشل وأسعارها وأبرز الصحف وطرق المواصلات.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية ، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.

على الجانب الآخر، تلقى كوت دي أور بطل سيشل هزيمة  في أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب أفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 وينتقل لمنافسات الكونفدرالية.

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