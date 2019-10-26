شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى بالأبيض وبطل سيشل بالبرتقالى فى مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد منذ قليل بمقر اتحاد سيشل لكرة القدم بالعاصمة فيكتوريا المؤتمر الفنى الخاص بمباراة الفريق الأول للكرة بالنادى المصري ومضيفه فريق كوت دى أور بطل سيشل، والمقرر إقامتها على استاد لينيتيه في الثانية عصر غدا الأحد بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

وعقد المؤتمر برئاسة مراقب المباراة دودا نيرمبوافونجي (مدغشقر)، وكذلك طاقم التحكيم بقيادة باتريس ميلازار والمساعد الأول سايلش جوبين والمساعد الثاني نواز روساي، بالإضافة إلى الحكم الرابع جانيش شتوري والذين ينتمون جميعاً إلى دولة موريشيوس، فيما مثل فريق المصرى اللواء ياسر سالم مدير الكرة ومحمود جابر إدارى الفريق وإبراهيم غانم مسئول المهمات، بحضور كل من شريف الشيخ سكرتير السفارة المصرية بالعاصمة الكينية نيروبي و مصطفى عبد الفتاح الملحق المالي والإداري واللذين يرافقان البعثة منذ وصولها إلى سيشل وكذلك الوفد الإعلامي المرافق للبعثة .



وتم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، وسيرتدى المصرى القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء، ويرتدى الحارس اللون الوردى، فيما سيرتدى فريق كوت دى أور اللون البرتقالى الكامل ويرتدى حارسه اللون الأسود، بينما سيرتدى طاقم التحكيم اللون الأصفر.

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