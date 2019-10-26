شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد موعد عودة محمود متولى لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى محمود متولى مدافع الأهلي أشعة جديدة خلال الأسبوع الجارى، للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى.

ومن المقرر أن تُحدد نتيجة الأشعة التى يجريها محمود متولى موعد انتظامه فى المران الجماعى، والذى بات قريباً بعد تحسن حالته فى الفترة الأخيرة وتنفيذه مرحلة متقدمة ببرنامجه التأهيلى الذى يخضع له على ملعب التتش.

وخاض متولى تدريبات قوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادى، واشتملت على فقرة خاصة للتصويب على المرمى، إلى جانب بعض الفقرات البدنية والتى ظهر فيها بشكل جيد ودون شكوى.

وطلب الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، من محمود متولى إجراء أشعة للتعرف على نسبة التئام الإصابة التى اشتكى منها فى مباراة السوبر المصرى، والتى كشفت الفحوصات الطبية أنه يعانى من تمزق فى العضلة الخلفية وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى.