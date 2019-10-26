بعد تغريمه مليون يورو.. سيرجيو راموس يطعن على قرار المحكمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن يقدم النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، بطعن ضد غرامة فرضتها عليه سلطات الضرائب المحلية بشأن مخالفات تتعلق بحقوق استغلال صورته بين عامي 2012 و2014.

صحيفة “إل موندو” الرياضية الإسبانية، ذكرت أن مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، كان قد تعرض لغرامة بقيمة مليون يورو ما يعادل (1.1 مليون دولار) إلا أن راموس قال إنه سيطعن على القرار.

Advertisements

اللاعب اضاف في بيان: إن تغيير القانون كان سببا في عقوبة الغرامة.. أدرك تماما كافة التزاماتي تجاه مصلحة الضرائب الإسبانية التي أبلغتني بمبلغ تسوية مختلف عن الفترة بين 2012 و2014 بعد تغيير المعايير التي أبلغتني بها المصلحة خلال السنوات الماضية وهو ما سددته بالكامل.

قائد منتخب إسبانيا تابع: إنها غرامة إدارية وليست عقوبة جنائية، وبالنظر إلى عدم موافقتي على تغيير المعايير من قبل مصلحة الضرائب ودفع التسوية الخاصة بي قررت استخدام حقي في الطعن على قرار المصلحة.

يشار إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق، كان قد تم تغريمهما عقب إدانتهما بالاحتيال الضريبي، ومع ذلك لم يتم حبسهما بعد الموافقة على تسوية بموجب القوانين الإسبانية.