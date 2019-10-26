تميمة دييجو مارادونا المرعبة تتعرض للسخرية.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف نادي جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، عن تميمة لتكريم مدرب الفريق الأسطورة دييجو مارادونا، إلا أن هذه التميمة تعرضت لسخرية عارمة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شكلها الغريب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن التميمة أظهرت دييجو مارادونا بشكل منتفخ في منطقة البطن، مرتديا قبعة ضخمة عليها رقم 10 رقم قميصه مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده “التانغو”.

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متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرون أن التميمة الجديدة لا تشبه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، مارادونا، فضلا عن انحنائها إلى الأمام بشكل غريب، ووصفها آخرون بأنها “مرعبة”، معتبرين التميمة من أكثر تمائم كرة القدم غرابة في العالم.

دييجو مارادونا، كان قد تولى تدريب جيمناسيا لابلاتا الشهر الماضي، بعد أن تخلى عن منصبه كمدرب لفريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي في يونيو الماضي، لظروف صحية، عقب 9 أشهر فقط من تسلمه المهمة.

يشار إلى أن الفريق خسر أول 3 مباريات مع مارادونا حامل كأس العالم، قبل أن يحقق فوزه الوحيد حتى الآن بنتيجة 2-4 خارج ملعبه على غوردي كروز.