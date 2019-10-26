هل يتهرب حبيب نورمحمدوف من مواجهة كونور ماكجريجور؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المصارع الأيرلندي كونور ماكجريجور، البطل السابق في وزنين مختلفين ضمن منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الروسية موسكو، عودته لحلبات القتال في 18 يناير المقبل.

ووفقا لصحيفة “لا جازيتا” قال ماكجريجور خلال المؤتمر الذي تحدث فيه عن خططه المستقبلية: ستشهد مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية في 18 يناير عودتي للقتال، ولن أقول من سيكون خصمي حتى لا تقوم منظمة UFC بتغييره، رغم أنني لست مهتما إن كنت سأقاتل الروسي حبيب نور محمدوف، أو الأمريكي توني فيرجسون، لكنني أرغب أن يكون هذا النزال في موسكو.

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كونور عند سؤاله عما إذا كان يهاب مواجهة الروسي حبيب مرة أخرى، أجاب: حبيب هو من يتجنب عمدا مواجهتي.

ماكجريجور البالغ 30 عاما، يعد من أكثر المقاتلين شعبية وإثارة للجدل في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، عندما نال حزامين في وزنين مختلفين وزن الريشة والوزن الخفيف.

المصارع الأيرلندي لم يخض أي نزال منذ خسارته في أكتوبر 2018، أمام الروسي حبيب نورمحمدوف في معركتهما الشهيرة على لقب بطل العالم للوزن الخفيف، خلال دورة “UFC 229” في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.