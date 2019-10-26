شارة القيادة.. أزمة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم النجم المصري أحمد فتحي، مدافع فريق النادي الأهلي، بطلب إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر، للسماح له بعدم التواجد في معسكر المنتخب المقرر له نوفمبر المقبل، في حال عدم حصوله على شارة القيادة، بصفته الأقدم داخل صفوف الفراعنة.

محمد بركات مدير منتخب مصر، كان قد اجتمع مع أحمد فتحي، بشأن منح الشارة إلى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، وهو ما تحفظ عليه فتحي خلال الجلسة.

لاعب الأهلي أكد أن الشارة حق أصيل له لأنه الأقدم، وهذا هو النظام المتبع داخل منتخب مصر منذ العديد من السنوات، وفي حال عدم الحصول عليها فسيعتذر عن الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل.

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نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي، كان قد أكد أن هناك جلسة جمعت فتحي بمسئولي منتخب مصر لحصول صلاح على شارة القيادة، ولكن فتحي رفض الأمر ليس تقليلاً من صلاح ولكن لأن هذا حقه إلى جانب أن هذا هو النظام المتبع في المنتخب المصري.

عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أكد في تصريحات تليفزيونية على قناة “on sport” أن أحمد فتحي يستحق شارة قيادة منتخب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة وله تاريخ كبير وحقق إنجازات للكرة المصرية.

متعب أضاف: “أنا متأكد لو عرضوا على صلاح شارة كابتن منتخب مصر هيقول لا فتحي هو الكابتن، ليه البلبلة اللي بتحصل دي وفتحي تاريخ وحقق إنجازات كثيرة”.. مشيرا إلى أنه لا بد من احترام الأقدمية وهذا الأمر متواجد داخل منتخب مصر منذ سنوات.

حازم أمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق قال: إذا حاول أحد إقناعي بالتنازل عن الشارة سأرفض وأقول هذا حقي، ولكن الخطوة الأفضل أن يكون القرار صادر مباشرة من المدير الفني بمجرد توليه المسئولية، ولا يأتي عن طريق الترضية أو محاولة إقناع لاعب بالتنازل عن الشارة.