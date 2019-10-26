شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» ينشر صورته بقميص الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت صفحة منسوبة لمحمود كهربا، لاعب أفيس البرتغالي، صورته مرتديًا طاقم الأهلي، بجانب المدير الفني للمنتخب المصري ومدرب الأهلي الأسبق حسام البدري.

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ويأتي نشر الصورة على الصفحة بعد ساعات من اختيار «البدري» له للانضمام لمعسكر منتخب مصر القادم، استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.

يذكر أن رحيل «كهربا» عن الزمالك قد أثار جدلًا كبيرًا بعدما غادر للانضمام إلى ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي دون موافقة النادي.