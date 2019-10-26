شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمباراة أستون فيلا.. و«محرز» بديلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. Advertisements وشهد التشكيل مشاركة المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس بشكل أساسي، فيما يجلس هداف الفريق سيرجيو أجويرو والنجم الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء. وجاء التشكيل كالآتي: إيدرسون، كانسيلو، فيرناندينيو، ستونز، ميندي، جوندوجان، ديفيد سيلفا، دي بروين، بيرناردو سيلفا، ستيرلينج، جيسوس

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