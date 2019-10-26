شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» يقود أستون فيلا أمام مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود النجم المصري محمود تريزيجيه تشكيل فريقه أستون فيلا في مباراته أمام مانشستر سيتي، والمقرر انطلاقها في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة. Advertisements وخرج أحمد المحمدي من قائمة أستون فيلا للمباراة. وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي: هيتون، جويلبرت، إنجيلز، مينجز، تارجت، ناكامبا، دوجلاس لويز، ماكجين، جريليش، تريزيجيه، ويسلي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تريزيجيه» يقود أستون فيلا أمام مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.