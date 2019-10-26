شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارو «أوزيل» يطالبونه بالرحيل عن أرسنال إلى الدوري الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نصح مستشارو نجم أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، اللاعب الألماني، بالرحيل عن الجانرز إلى الدوري الأمريكي، ليسير على خطى نجوم كزلاتان إبراهيموفيتش وكاكا وقبلهما بيليه.

ويرغب ممثلو اللاعب فى أن يقدم «أوزيل» طلب رحيل إلى ناديه اللندني، بعد تجميده من قبل مدربه الإسباني أوناي إيمري.

وخرج «أوزيل» من قائمة أرسنال في المباريات الـ5 الأخيرة، ليثير التكهنات حول نهاية مشواره مع الجانرز.

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ويرى مستشارو «أوزيل» أن الانتقال إلى الولايات المتحدة سيمنح اللاعب قفزة كبيرة من الناحية المادية، إذ من المنتظر أن يحصل على مبلغ كبير نظير انضمامه لأحد أندية الدوري الأمريكي.

وأشار موقع «بليتشر ريبورت» إلى أن الرحيل المنتظر لزلاتان إبراهيموفيتش عن نادي لوس أنجلوس جالاكسي قد يفسح الطريق لـ«أوزيل» لكي يصبح النجم القادم لأبناء كاليفورنيا.

وأوضحت صحيفة «ذا صن»، البريطانية، أن اللاعب لم يجذب نظر أي ناد بعدما أصبح شبحًا للنجم الذي كان عليه في السنوات الماضية، لافتة إلى أن الجانرز سيسعى لبيعه بمبلغ زهيد في يناير للتخلص من راتبه العالي، والذي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويحتاج الألماني للعب بشكل منتظم، حسبما يرى ممثلوه، وفي حال تخفيض راتبه وتقديم طلب رحيل إلى أرسنال، يمكن أن يعقد صفقة للانتقال إلى الدوري الأمريكي الموسم القادم.