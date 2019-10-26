بالتفاصيل.. موقف جديد لتركي آل شيخ مع الأهلي المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

عاد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بعد فترة من وصول العلاقة بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي إلى طريق مسدود.

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ونشر مالك نادي ألميريا الإسباني في منشور عبر صفحته بفيسبوك:"لا أحد يزايد علي ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته بإسمي. اختلفت معهم (مجلس الأهلي) وتعرضت للسباب بأمي من قلة، هذا حز في صدري وجرحني كثيرا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب. وعندما تعرض (محمود) الخطيب (رئيس الأهلي) لمثل ماتعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا. وعندما مرض دعوت له بالشفاء، هذه أخلاق العرب وهكذا تربينا، وأنا أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن أسمح باستخدام إسمي في الإساءة له! أو التقليل منه! وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان. أتمنى أن تفهم الرسالة جيدا، السعودية ومصر واحد في الحلوة والمرة".

وكان تركي آل الشيخ داعما للأهلي ومن أبرز ما قدمه للنادي التعاقد مع صلاح محسن قادما من إنبي مقابل 38 مليون جنيه في يناير 2018.

ودعم أيضا المنافس التقليدي للأهلي، نادي الزمالك، بمساهمة مالية كبيرة لفريق الكرة.