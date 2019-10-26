شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات بطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش فى الملعب الزجاجي بالاهرامات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وستنطلق منافسات دور الـ 32 ببطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش اليوم السبت بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار وهو ما يضعها بالفئة البلاتينية وهي أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات دور الـ 32 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش، تحت سفح الأهرامات حيث يقام حفل افتتاح البطولة بحضور جميع اللاعبين المشاركين، وتختتم منافسات البطولة في الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.



وجاءت مواعيد مباريات اليوم فى الملعب الزجاجي الاهرامات كالتالي:

5.30: علي فرج و الاعب عمر مسعد

Advertisements

6.30:جوشنا شينبانا من ماليزيا و الاعبة هو تزي لوك من هونج كونج

7.15:جولي كينج من نيوزيلاندا و الاعبة زينا مكاوي من مصر

8.00: طارق مؤمن و الاعب جويل ماكين من ويلز

9.00: نورالشربيني و هولي نوجتن من كندا

9.45: كاميل سيرم من فرنسا وميلي توملينسون من انجلترا