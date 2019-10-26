شكرا لقرائتكم فايلر يمنح لاعبو الأهلى راحة 3 أيام عقب العودة من معسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى للأهلى بقياد رينيه فايلر لاعبى الفريق راحة 3 أيام عقب العودة من المعسكر الخارجى الذى سيُقام فى الإمارات خلال الفترة المقبلة إستعداداً لبطولة الدورى المتوقفة حالياً بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأولمبى وإستعداداً لانطلاق دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يغادر الأهلى إلى الأمارات يوم 31 أكتوبر الجارى لبدء معسكر خارجى يستمر أسبوعاً فى إطار تجهيزات الأهلى خلال الفترة المقبلة التى تتوقف فيها بطولة الدورى لإرتباطات المنتخبين الأول والأولمبي.

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وسيعود الأهلى للتدريبات غداً بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة ويتدرب على ملعبه بالتتش عدة أيام لن تشهد خوض مباريات ودية حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ثم يسافر الفريق للإمارات، وأنهى الجهاز الفنى اتفاقه مع نادى بنى ياس الإماراتى لخوض مباراة ودية يوم 3 نوفمبر القادم.

من جهته حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، حالياً على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الخارجى الذى يستعد به الفريق لمرحلة ما بعد توقف بطولة الدورى والتى تشهد انطلاق مرحلة دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث يخوض الأهلى المباراة الأولى أمام النجم الساحلى فى تونس نهاية الشهر المقبل، إلى جانب استئناف مباريات الفريق ببطولة الدوري.