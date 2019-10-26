شكرا لقرائتكم ترتيب كباتن المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا.. الأهلى يسيطر والزمالك غائب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرتدى رمضان صبحى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأوليمبى شارة القيادة للفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

كان شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى قد قرر استمرار نظام الأقدمية فى ارتداء شارة المنتخب وجاء كالتالى رمضان صبحى لاعب الأهلى ثم عمر رضوان حارس الأهلى السابق والجونة الحالى وأسامه جلال لاعب إنبى.

كان كريم نيدفيد هو ثانى كباتن المنتخب الأوليمبى بعد رمضان صبحى ولكنه تعرض للإصابة مع الأهلى وتم استبعاده من قائمة الفراعنة.

وأختار شوقى غريب قائمة تضم 27 لاعبا لاختيار 21 منهم للتواجد فى القائمة النهائية لمنتخب مصر الأوليمبى للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 واللاعبون هم:-

حراسة المرمى : عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير

الدفاع : أسامه جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبدالسلام ومحمد صادق وأحمد أبوالفتوح واحمد ايمن وكريم العراقي

خط الوسط : أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وأحمد حمدي.

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خط الهجوم : رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدى ومحمد محمود الذى تم إستبعاده للإصابة ومصطفى محمد وصلاح محسن واحمد ياسر ريان وناصر منسي

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى البطولة على النحو التالى :-



منتخب مصر الأوليمبى ومالى الساعة 7 مساءا يوم 8 نوفمبر بإستاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبى وغانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءاً بإستاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبى والكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءاً بإستاد القاهرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأوليمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

تقام مباريات المجموعة الثانية بإستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها بإستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون وغانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر بإستاد القاهرة عقب انتهاء مباراة مصر ومالي.