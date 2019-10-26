شكرا لقرائتكم العراقى همام طارق ينضم لبعثة الإسماعيلي بالإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى مع لاعبه العراقى همام طارق الذى غادر القاهرة منذ ساعات قليلة للمشاركة مع منتخب بلاده بمباراتى إيران والبحرين فى تصفيات كأس العالم يومى 14 و15 نوفمبر المقبل على الانضمام إلى بعثة الدراويش فى الإمارات مباشرة دون العودة للاسماعيلية للانتظام فى تدريبات الفريق هناك استعداداً لمواجهة الاياب أمام الجزيرة الاماراتى بملعب محمد بن زايد والمقرر لها 26 نوفمبر المقبل. كان الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية. Advertisements وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراقى همام طارق ينضم لبعثة الإسماعيلي بالإمارات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.