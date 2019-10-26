شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يحذر لاعبى المصري من الاستهتار أمام بطل سيشل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتلقى كوت دي أور بطل سيشل هزيمة من صن دوانز في أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب إفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 بعدما اصبح بمثابة "حصّالة" دوري الأبطال وينتقل لمنافسات الكونفدرالية.
وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى إدارة مباراة المصرى البورسعيدى وكوت دى أور إلى طاقم تحكيم ينتمي إلى دولة موريشيوس يضم كل من باتريس ميلازار حكماً للساحة ومعه كل من سايلش جوبين مساعداً أول ونواز روساي مساعداً ثانياً وجانيش شتوري حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دودا نيرمبوافونجي من مدغشقر.
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