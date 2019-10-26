شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يحذر لاعبى المصري من الاستهتار أمام بطل سيشل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، لاعبى فريقه من خطورة الاستهانة بقدرات فريق كوت دى اور بطل سيشل بعد وداعه دوري ابطال افريقيا بنتيجة ساحقة أمام صن دوانز بطل جنوب افريقيا.

ويحل المصرى ضيفاً على نظيره كوت دي اور بطل سيشل والمقرر اقامتها على ستاد لينيتيه في الثانية عصر غداً الأحد بتوقيت القاهرة – الرابعة بتوقيت فيكتوريا- ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال ايهاب جلال للاعبيه ، بطل سيشل سيحاول حفظ ماء الوجه لاسيما أن المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره لذا فليس هناك مجال سوى احترام المنافس واللعب بجدية لتحقيق نتيجة إيجايبة قبل مباراة العودة بالقاهرة والمقرر لها 3 نوفمبر المقبل .

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وتلقى كوت دي أور بطل سيشل هزيمة من صن دوانز في أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب إفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 بعدما اصبح بمثابة "حصّالة" دوري الأبطال وينتقل لمنافسات الكونفدرالية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى إدارة مباراة المصرى البورسعيدى وكوت دى أور إلى طاقم تحكيم ينتمي إلى دولة موريشيوس يضم كل من باتريس ميلازار حكماً للساحة ومعه كل من سايلش جوبين مساعداً أول ونواز روساي مساعداً ثانياً وجانيش شتوري حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دودا نيرمبوافونجي من مدغشقر.