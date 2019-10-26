شكرا لقرائتكم المصرى بالأبيض أمام كوت دى أور بطل سيشل "البرتقالى" بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر المؤتمر الفنى الخاص بمباراة الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى ومضيفه فريق كوت دى أور بطل سيشل، والمقرر اقامتها على ستاد لينيتيه فى الثانية عصر غد الأحد بتوقيت القاهرة ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، منذ قليل بمقر اتحاد سيشل لكرة القدم بالعاصمة فيكتوريا، عن ارتداء المصرى زيه التقليدى.

وأقيم المؤتمر برئاسة مراقب المباراة دودا نيرمبوافونجى (مدغشقر) وكذلك طاقم التحكيم بقيادة باتريس ميلازار والمساعد الأول سايلش جوبين والمساعد الثانى نواز روساى بالاضافة إلى الحكم الرابع جانيش شتورى والذين ينتمون جميعاً إلى دولة موريشيوس، فيما مثل فريق المصرى فى المؤتمر اللواء ياسر سالم مدير الكرة ومحمود جابر ادارى الفريق وابراهيم غانم مسئول المهمات وبحضور كل من شريف الشيخ سكرتير السفارة المصرية بالعاصمة الكينية نيروبى ومصطفى عبد الفتاح الملحق المالى والإدارى واللذين يرافقان البعثة منذ وصولها إلى سيشل وكذلك الوفد الإعلامى المرافق للبعثة .

تم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدى المصرى القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدى حارس المصرى اللون الوردى، فيما سيرتدى فريق كوت دى أور اللون البرتقالى الكامل وسيرتدى حارسه اللون الأسود، بينما سيرتدى طاقم التحكيم اللون الأصفر.