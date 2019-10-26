شكرا لقرائتكم فايلر يؤازر محمد محمود قبل السفر لألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، محمد محمود لاعب الفريق، قبل رحلته العلاجية والتي تبدأ بالخضوع لفحص طبي جديد في ألمانيا قبل جراحة الرباط الصليبي.

وحرص المدير الفني للأهلي على الحديث مع الجهاز الطبي للتعرف على آخر المستجدات الخاصة به قبل سفره إلى ألمانيا، وتمنى فايلر الشفاء العاجل للاعب الفريق، خاصة أنه من المواهب الجيدة وصاحب إمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وتعرض محمد محمود، لاعب الأهلي لإصابة في مران الفريق الأربعاء الماضي وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وطالب محمود الخطيب، رئيس النادي، بسرعة الانتهاء من الأوراق الخاصة بسفره إلى ألمانيا للعلاج حيث من المتوقع أن يُجري اللاعب الجراحة الثلاثاء المقبل.

وتعرض محمد محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية مؤخراً حيث سبق واُصيب بالرباط الصليبي قبل تسعة أشهر خلال مشاركته الرسمية الثانية مع الاهلي في مباراة سموحة وعاد للملاعب مؤخراً.