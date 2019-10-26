شكرا لقرائتكم إنبي يختار هذا الملعب لمواجهة الزمالك فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار مسئولو نادى إنبى، استاد السلام، لاستضافة مباراة الفريق البترولى مع الزمالك، التى ستقام مباشرة عقب نهاية فترة التوقف الحالية لبطولة الدورى الممتاز، فى الجولة السادسة من منافسات البطولة.

ويلعب إنبى مبارياته على ستاد بتروسبورت ولكن جاء رفض الأمن لاستضافة الاستاد البترولى لمباريات الأهلى والزمالك ليقرر مسؤولى النادى البترولى تحديد ستاد السلام لاستضافة مواجهة الأبيض خاصة إن إنبى هو صاحب الملعب فى اللقاء القادم.

ويقبع إنبى حالياً فى المركز الأخير فى جدول ترتيب بطولة الدورى برصيد نقطة واحدة بعدما خاض 5 مباريات خسر منهم 4 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة ولم يحقق الفوز فى أي لقاء فيما يحتل الزمالك، المركز الثانى، برصيد 10 نقاط بعد خوضه 4 مباريات حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة ولم يتعرض للخسارة حتى الآن.