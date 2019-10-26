إنبي يختار هذا الملعب لمواجهة الزمالك فى الدوري...

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ويلعب إنبى مبارياته على ستاد بتروسبورت ولكن جاء رفض الأمن لاستضافة الاستاد البترولى لمباريات الأهلى والزمالك ليقرر مسؤولى النادى البترولى تحديد ستاد السلام لاستضافة مواجهة الأبيض خاصة إن إنبى هو صاحب الملعب فى اللقاء القادم.
ويقبع إنبى حالياً فى المركز الأخير فى جدول ترتيب بطولة الدورى برصيد نقطة واحدة بعدما خاض 5 مباريات خسر منهم 4 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة ولم يحقق الفوز فى أي لقاء فيما يحتل الزمالك، المركز الثانى، برصيد 10 نقاط بعد خوضه 4 مباريات حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة ولم يتعرض للخسارة حتى الآن.
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