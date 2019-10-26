بعد إعلان قائمة المحترفين.. خالد الغندور يهاجم البدري بسبب ضم كهربا: « جالك أوامر عليا.. واختارته لإرضاء جماهير الأهلي»

الموجز

كانت عودة محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لصفوف منتخب مصر بمثابة مفاجأة للكثير من المتابعين.

وجاء هذا الاستدعاء في ظل أزمة يعيشها اللاعب، بسبب مغادرته للزمالك دون إذن النادي، الذي تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي "فيفا" مطالبا بإيقافه.

قائمة المحترفين

وجاء إعلان منتخب مصر تحت القيادة الفنية لحسام البدري قائمة المحترفين المستدعاة للانضمام لمنتخب مصر خلال معسكر نوفمبر الذي من المقرر أن يخوض الفراعنة خلاله مبارتي كينيا وجزر القمر.

مبارتي كييا وجزر القمر

ويخوض المنتخب مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

6 لاعبين محترفين

وشملت القائمة 6 لاعبين هم: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) ومحمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).

خالد الغندور

هاجم خالد الغندور لاعب فريق الزمالك السابق، حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب اختياره محمود عبد المنعم كهربا لقائمة المنتخب.

تساؤلا للبدري

ووجه الغندور من خلال برنامج “الزمالك اليوم”، الذي يقدمه على قناة “الحدث اليوم”، تساؤلًا إلى حسام البدري بعد أنضمام كهربا قائلًا: “على أي أساس تم اختيار كهربا للمنتخب، هل أدى في البرتغال الأداء الذي يستحق عليه ذلك؟ وعندما كان كهربا متألقًا مع الزمالك لم ينضم للمنتخب”.

إرضاء جماهير الأهلي

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وأشار الغندور إلى أن انضمام كهربا للمنتخب قد يكون هدفه الرئيسي هو إرضاء جماهير النادي الأهلي، ورفع معنويات اللاعب قبل انضمامه للفريق الأحمر.

الحضري عندما هرب

وأضاف: “عندما هرب عصام الحضري من الأهلي كان من الطبيعي أن يضمه حسن شحاتة لقائمة المنتخب لأنه كان أفضل حارس مرمى في مصر وإفريقيا وقتها، لكن موقف كهربا على النقيض تمامًا”.

فريق كوبري

وأكمل الغندور حديثه: “كهربا رحل عن الزمالك باحثًا عن فريق (كوبري) حتى يعود للأهلي، ولم يجد فريق يضمه في تركيا، فذهب للبحث في البرتغال ولولا أوجاستو إيناسيو ما كان وجد ناديًا”.

نادي ينافس على الهبوط

وواصل: “كهربا الآن يلعب في نادي ينافس على الهبوط، ولا يلعب أساسيًا، ولا يوجد طفرة في مستواه حتى ينضم فجأة للمنتخب، إذا أمر انضمامه أمر يثير الشكوك”.

اتصالا يطالبه بالانضمام

واختتم الغندور حديثه: “يبدو أن حسام البدري تلقى اتصالًا من النادي الأهلي طلبوا خلاله أن يضم كهربا للمنتخب حتى يرفع معنويات اللاعب خلال الشهرين القادمين قبل انضمامه للفريق”، مؤكدًا أن هذا هو التفسير الوحيد لانضمام اللاعب إلى المنتخب.

وكان حسام البدري مدرب الفراعنة، استقر بشكل نهائي على استبعاد لاعبي المنتخب الأوليمبي من حساباته خلال معسكر نوفمبر المقبل الذي سيخوض به الفراعنة مباراتي كينيا وجزر القمر، حتى يتيح الفرصة أمام عناصر المنتخب الأوليمبي لخوض منافسات أمم أفريقيا تحت 23 والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

المنتخب الأولمبي

وكان «البدرى» يفكر فى ضم لاعبين من المنتخب الأولمبى حال تحقيقه الفوز فى أول جولتين بمرحلة دور المجموعات، حيث يواجه مالى يوم الثامن من نوفمبر بافتتاح البطولة ثم يلتقى مع غانا يوم الحادى عشر من الشهر ذاته ويختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء الكاميرون يوم الرابع عشر من الشهر نفسه، إلا أن محمد بركات، مدير منتخب مصر، يؤكد صعوبة تنفيذ ذلك الأمر على أرض الواقع نظراً لأن ضمان التأهل للأولمبياد لن يتحقق إلا بوجود المنتخب فى المراكز الثلاثة الأولى، ومن ثم يرغب جهاز المنتخب الأول فى مساندة المنتخب الأوليمبى بقيادة مديره الفنى شوقى غريب، فى تحقيق حلم التأهل للأولمبياد وحصد البطولة من خلال احتفاظه بلاعبيه.