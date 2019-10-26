بارتي: لا توجد أي لاعبة مرشحة للفوز بالبطولة الختامية للتنس









اسماء السيد - لا تعتقد آشلي بارتي أن وجودها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات يمثل سببا كافيا لكي تكون المرشحة للفوز بالبطولة الختامية لموسم التنس للسيدات التي ستقام في الصين لأول مرة.

وتبحث اللاعبة الأسترالية البالغ عمرها 23 عاما عن تتويج عامها الرائع، الذي شهد الفوز بلقب فرنسا المفتوحة والقفز إلى صدارة التصنيف، عن طريق حصد لقب البطولة التي تقام بين أفضل ثماني لاعبات في 2019.

وستبدأ بارتي مسيرتها في البطولة، البالغ مجموع جوائزها 14 مليون دولار، أمام السويسرية بليندا بنتشيتش في دور المجموعتين يوم الأحد في الصين مستضيفة البطولة على مدار عشر سنوات بعدما أقيمت آخر خمس سنوات في سنغافورة.

وقالت بارتي "لا أعتقد أبدا أن هناك لاعبة تكون مرشحة للتتويج.

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"أعتقد أن الجميع يملكون الفرصة للفوز. كل لاعبة انتزعت بطاقة التأهل ولها الحق في أن تبذل قصارى جهدها حتى تحاول الفوز.

"أي لاعبة تستطيع الفوز على أي لاعبة وهذا جمال الرياضة ولا يوجد شيء مضمون. هناك دائمة تكون فرصة متاحة أمام الجميع لتقديم أفضل أداء ممكن. أعتقد هذا أفضل شيء بخصوص الرياضة ولا يوجد شيء مضمون".

وأضافت "سيكون أسبوعا مثيرا. كلنا لعبنا بشكل رائع على مدار العام بأكمله من أجل محاولة الوصول إلى هنا. الآن يتعلق الأمر بمحاولة أن نظهر بأفضل شكل ممكن هذا الأسبوع".

وستلعب بارتي لأول مرة مع بنتشيتش المصنفة السابعة بعد الوقوع معا في المجموعة الحمراء التي تضم أيضا نعومي أوساكا وبترا كفيتوفا وتتأهل أول لاعبتين إلى الدور قبل النهائي.

وتلعب كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية عالميا في المجموعة الأرجوانية إلى جانب إيلينا سفيتولينا حاملة اللقب وبيانكا أندريسكو وسيمونا هاليب.