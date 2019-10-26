تيتيباس يهزم كراينوفيتش ويواجه فيدرر في قبل نهائي بازل للتنس

اسماء السيد - كافح اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الثالث ليعدل تأخره بمجموعة إلى انتصار على الصربي فيليب كراينوفيتش بنتيجة 3-6 و6-4 و6-4 في دور الثمانية لبطولة بازل للتنس المقامة داخل القاعات الجمعة.
وبهذا الانتصار بلغ تيتيباس الدور قبل النهائي في بطولة للمرة العاشرة هذا الموسم حيث سيتقابل مع روجر فيدرر المصنف الأول الذي انسحب منافسه ومواطنه السويسري ستانيسلاس فافرينكا قبل مباراتهما في دور الثمانية بسبب إصابة في الظهر.
ويسعى فيدرر للفوز بلقبه العاشر في بازل والثالث على التوالي للمرة الثانية بعد ثلاثية من الألقاب من عام 2006 إلى 2008.
وسدد تيتيباس 12 ضربة إرسال ساحقة في مباراة أهدر خلالها اللاعبان ضربة إرسالهما ثلاث مرات لكن اللاعب اليوناني البالغ من العمر 21 عاما كان أكثر فعالية في إرساله الثاني.
وكانت هذه المرة 11 هذا الموسم التي يعدل فيها تأخره بمجموعة إلى انتصار في مباراة.
وستشهد مباراة الدور قبل النهائي الأخرى مواجهة بين الثنائي غير المصنف الاسترالي أليكس دي ميناور والأمريكي رايلي أوبيلكا.
وفاز دي ميناور المشارك ببطاقة دعوة بنتيجة 6-4 و7-6 على الألماني يان-لينارد شتروف بينما سدد أوبيلكا صاحب ضربات الإرسال القوية 31 إرسالا ساحقا ليفوز على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت المصنف الرابع بنتيجة 6-3 و3-6 و6-3.
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